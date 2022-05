Aníbal Torres: “Este Gobierno está realizando una revalorización histórica de aquellos pueblos que fueron invisibilizados”

El primer ministro, Aníbal Torres, indicó que el Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, está trabajando para atender las demandas de los ciudadanos que “fueron invisibilizados” por las autoridades de anteriores Gobiernos.

“Este Gobierno está realizando una revalorización histórica de aquellos pueblos que fueron invisibilizados por los sucesivos gobiernos excluyentes que ejercieron su mandato a espaldas de las grandes masas de la población”, indicó el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

En otro momento, el jefe de Estado, Castillo Terrones, se comprometió a que durante su gestión “la voz del pueblo no sea ignorada”, con el objetivo de implementar medidas que favorezcan a los ciudadanos y resuelvan los principales problemas de la población.

“Hoy es el espacio cuando conversábamos con diferentes profesionales, políticos que han pasado por diferentes etapas de la administración del país, les preguntaba. ¿Con tantos gobiernos que han pasado, algún Gobierno en su gestión ha llevado a cabo un Consejo de Ministros en Loreto? No se ha hecho”, añadió.

Asimismo, pidió a los Gobiernos Regionales a escuchar las necesidades de los ciudadanos y laborar en función a ello. Además, se dirigió a los ministros de Estado para indicarles que están en constante evaluación y que podrían ser removidos de sus cargos si no cumplen con sus trabajos.

“No me gustaría de que el Perú vea a algunos ministros o equipo técnico por situaciones políticas, mezquinas, por atender a grupos que no quieren atender el país. Tengo que tomarme la atribución y decirle muchas gracias, y cambiar algunos ministros. Se tiene que atender a la población. Son cargos de confianza y la confianza no solo lo da el presidente, sino las damos en nombre del Perú”, dijo.

