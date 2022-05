Aníbal Torres: “Es verdad que la minería genera la mayor cantidad de recursos, pero no ha beneficiado a los pobres”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, afirmó esta mañana que es verdad que la minería genera la mayor cantidad de recursos en el país, pero no ha beneficiado a los más pobres.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) manifestó que existen dos realidades: una mediática, constituida por un sector de la prensa, y una auténtica, donde, según detalló, las autoridades y sociedad civil participan en la toma de decisiones para enfrentar los problemas más urgentes, que “no son de ahora sino producto del abandono en 200 años de vida republicana”.

“En 200 años de vida republicana se abandonó la infraestructura, educación, salud, agricultura y todas las otras actividades, salvo algunas de ellas para enriquecer a unos cuantos y decir que la minería es la que genera mayores recursos, incluso para los más pobres“, declaró.

“Es verdad que la minería genera la mayor cantidad de recursos, pero ¿ha beneficiado a los más pobres? No. Y este no es un cuento, simplemente visiten a los habitantes de los alrededores de las explotaciones mineras en qué condiciones viven. […] No somos antimineros, promovemos la minería, pero exigimos que contaminen cada vez menos el medio ambiente“, agregó.

Cabe recalcar que Aníbal Torres realizó esta declaración durante el XII Consejo de Ministros Descentralizado en la región Huánuco, donde se trabajará la agenda de desarrollo territorial para el cierre de brechas de desigualdad en dicha jurisdicción. Asimismo, remarcó que estas reuniones constituyen un espacio de diálogo, articulación y coordinación intergubernamental, en las cuales se promueve la participación de representantes de la sociedad civil. Subrayó, además, que no son reuniones secretas y todos los peruanos las conocen.

“Aquí no estamos haciendo una reunión secreta, todos los peruanos conocen los Consejos Descentralizados. En algunos casos no existen actos pero están las relatorías que se forman desde el día anterior. Estamos aquí porque la sociedad solicita que hagamos estos Consejos Descentralizados”, puntualizó.

