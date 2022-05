Aníbal Torres: Ejecutivo evalúa presentar proyecto de ley para que todo interno trabaje

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, informó que en la actualidad se registra una sobrepoblación penitenciaria de 89 mil internos en total. Asimismo, indicó que el actual Gobierno está trabajando en implementar diversas medidas para luchar en contra de la inseguridad ciudadana y evitar que ocurran más actos delictivos en el país.

El primer ministro, Torres Vásquez, señaló que los funcionarios del Ejecutivo planean la presentación de una iniciativa legislativa para que los internos trabajen y puedan desarrollar sus habilidades, y conocimientos en las labores que ellos elijan, con el fin de ayudar en su rehabilitación social.

“Vamos a insistir en la educación de los internos y en el trabajo. En la Constitución se establece que el trabajo es un derecho, pero también es un deber. Nadie puede vivir sin trabajar estando en las posibilidades de trabajar. Estamos estudiando la presentación de un proyecto de ley para que todo interno trabaje porque la rehabilitación de estas personas no puede ser por otros mecanismos que no sea la educación y el trabajo”, declaró el jefe del Gabinete Ministerial en una conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.

En esa línea, aseguró que los titulares de las diversas carteras ministeriales también trabajan en proponer mejores beneficios penitenciarios para personas que no han incurrido en delitos graves o muy graves.

“Estamos tomando distintas medidas para poder resolver esto como los beneficios penitenciarios para ciertas personas. Aquellos especialmente que no han cometido delitos graves o muy graves como son los que se encuentran detenidos por inasistencia familiar, o sea por no cumplir con la prestación de alimentos, o personas que no habiendo cometido delitos equiparables a los de lesa humanidad no se encuentren en un estado de enfermedad o de una avanzada edad, entre otros beneficios”, señaló.

Asimismo, aseguró que el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, y el ministro del Interior, Dimitri Senmache, “intensificarán” sus labores para brindar protección a los ciudadanos y “combatir los actos delictivos a fondo”.

“También, para evitar el incremento de la población en los penales, el ministro de Defensa y del Interior van a intensificar sus actividades, coordinadas, para que la declaratoria de emergencia se toda una realidad; es decir, hay que combatir el delito a fondo. Tenemos que crear seguridad ciudadana. Sin seguridad no se desarrolla ninguna otra actividad”, sostuvo.

