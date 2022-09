Aníbal Torres: “Califican de comunista a este Gobierno por la ignorancia. Eso no es correcto”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, afirmó este miércoles que nuestro país lidera el crecimiento económico en Sudamérica, por lo que afirmó que quienes califican de comunista al Gobierno lo hacen por el desconocimiento y la ignorancia.

También te puede interesar: Aníbal Torres: “No es cierto que este Gobierno es una tragedia”

Así lo declaró en la conferencia de prensa que brindó, junto con los ministros de Estado, donde se informó las decisiones adoptadas en la sesión del Consejo de Ministros.

“Como sabemos, este Gobierno no es como algunos que lo califican de comunista por la ignorancia, porque no saben qué cosa es comunismo, liberalismo, ultraliberalismo, en fin, no saben lo qué es capitalismo. No saben pero critican al Gobierno. Como no conocen, como no han estudiado o han estudiado muy mal, dicen ‘comunista’. Eso no es correcto”, declaró.

Aseguró que en el mes de junio se ha reportado un crecimiento de la economía del 3.44%, así como un aumento del 9% del presupuesto público para el próximo año, es decir, 17 mil millones de soles más.

“Estamos creciendo, esa es la verdad, no es que estamos resolviendo todo el problema económico pues en poco tiempo no se va a hacer pero en comparación con los países que nos circunden, estamos liderando el crecimiento“, agregó, reconociendo que existe inflación en el país, pero que este fenómeno se debe a causas externas.

Además, sostuvo que es falso que el Poder Ejecutivo haya alcanzado solo el 30% de la ejecución del gasto público, tal como, según precisó, informaron algunos medios de comunicación. Aclaró que la mayoría de ministerios “están por encima del 50%” del presupuesto ejecutado. Con ello, agregó, “no queremos decir que eso nos satisface”.

“Estamos trabajando para incrementar eso porque la inversión pública es la que da el lugar al desarrollo del país. Gracias a la inversión pública, está la escuela, el colegio, el hospital, la compra de medicinas, equipos, los caminos, la represa, entre otras. La inversión pública, como dice nuestro ministro de Economía, es la llave que abre a la inversión privada. Es necesario acelerar la inversión pública para atraer la inversión privada”, concluyó.

Mira el video