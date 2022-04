Aníbal Torres se refiere a Alberto Fujimori: “hasta el criminal más avezado puede hacer obras positivas”

Atención. Este viernes, durante el Consejo de Ministros Descentralizado en Puno, el premier Aníbal Torres volvió a mencionar a Adolfo Hitler y también añadió a Alberto Fujimori, como una persona que sí habría hecho cosas positivas en el país.

De esta manera, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres pretendió dar un nuevo ejemplo de “cómo el criminal más avezado puede hacer obras positivas”, tomando la figura del expresidente de la República, Alberto Fujimori.

“Ayer di un ejemplo de cómo el criminal más avezado puede hacer obras positivas, ahora voy a dar un ejemplo del Perú, y que ahora se encuentra detrás de rejas —que fue el autor mediato para que proceda, por ejemplo, el secuestro de los estudiantes de La Cantuta (…)—, ¿puedo decir que no hizo algo bueno? Estaría faltando a la verdad”, aseveró la autoridad.

En esa línea, Torres Vásquez agregó que no tiene miedo de que pueda ser retirado de su cargo ya que no está “aferrado” al mismo y que no estaría pidiendo que le den un puesto trabajo como algunas otras personalidades de la política.

También puedes leer: Rosangella Barbarán: No se trata de bajar o subir sueldos de altos funcionarios, sino que trabajen con eficiencia

“Soy persona honesta y digo la verdad. Y no tengo miedo a nada porque yo no estoy aferrado al cargo. He aprendido en mi vida a poder sobrevivir con mi trabajo, con mi estudio y no solamente mendigando como lo han hecho otros en 200 años de vida republicana”, añadió el premier durante la sesión descentralizada.

Finalmente, el titular de la PCM reiteró que el Perú no le pertenece solo a una clase social, económica y política, sino que el país es de todos los ciudadanos que nacieron aquí.

“Estamos dispuestos a debatir con los más capaces en el momento y lugar que lo señalen para ver si verdaderamente tienen una capacidad intrínseca o si su capacidad proviene del marketing. Nosotros los desafiamos amigablemente”, sentenció.

También puedes leer: Flor Pablo criticó a Aníbal Torres por conducir al Perú “a un bochorno internacional” tras citar a Adolf Hitler

MÁS EN EXITOSA: