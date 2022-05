Aníbal Torres afirma que el presidente Castillo prefiere que lo “vaquen a cerrar el Congreso”

El jefe del Gabinete de Ministros, Aníbal Torres, se pronunció sobre las declaraciones de la aspirante a colaborada eficaz Karelim López, quien afirmó que el presidente Pedro Castillo “no tendría problema en cerrar el Congreso”. En esa línea, negó que el Ejecutivo tenga esa intención ni en los peores momentos de la crisis política.

Sin embargo, aseguró que durante las actividades en regiones la población reclama que se cierre el Congreso, lo cual consideró que es constitucional, pero reiteró que el mandatario como demócrata, no tiene este objetivo.

“Siempre se dice que el Ejecutivo tiene el propósito de cerrar el Congreso. (…) En absoluto, el presidente no lo ha buscado ni siquiera en los peores momentos. Nosotros hemos hablado de eso, y el presidente me dijo: ‘yo soy demócrata. Prefiero que me vaquen a cerrar el Congreso’”, declaró el primer ministro en una entrevista para Canal N.

Asimismo, señaló que Karelim López debería presentar las grabaciones que dice tener para probar sus declaraciones sobre las conversaciones entre el jefe de Estado y el exsecretario general de Palacio de Gobierno y el supuesto cierre del Congreso.

En otro momento, se refirió sobre si había presentado su renuncia el pasado 5 de abril, día en el que se decretó el estado de emergencia en Lima Metropolitana en medio de las manifestaciones sociales, e indicó que ya lo había solicitado mucho antes.

“Antes del 5 de abril, le manifesté al presidente que quiero retirarme. Me dijo que lo íbamos a conversar, incluso me dijo para otra oportunidad, pero yo ya le había presentado mi renuncia (…) Fue cuando íbamos a ir a un pleno descentralizado, creo que en Huancayo. Si me voy ahora estoy aceptando lo que la prensa quiere, entonces yo no me voy a dejar manejar por la prensa (Entonces, ¿no se va?) Eso depende del presidente y de mí ”, comentó.

