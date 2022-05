Aníbal Torres admitió haberse reunido con el exsecretario presidencial Bruno Pacheco

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, admitió este miércoles que sostuvo una reunión con el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, para consultarle sobre la procedencia de los 20 mil dólares hallados en el baño de Palacio.

“Me reuní con Bruno Pacheco en una calle de San Borja. En ese momento, él entra al carro y le digo: ‘qué pasó con los 20 mil dólares’. Me dijo que ese dinero lo ha sacado del banco y que tiene el recibo bancario”, dijo durante su intervención en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso.

El premier también declaró esta mañana que el presidente de la República, Pedro Castillo, “no tenía conocimiento” del encuentro. Además, indicó que la reunión con el ahora prófugo de la justicia Bruno Pacheco se produjo al interior del auto de su hijo.

“Me dijo que el dinero se lo dio a su abogado, que el dinero estaba en su armario del baño. Me dijo que no tenía trabajo y yo le dije que no podía trabajar en el Estado luego de lo que había sucedido […] El presidente no supo de la reunión”, sostuvo.

“[Bruno Pacho] lo tenía en el armario que está en el baño y eso sí es cierto. Esos locales se han adaptado y en el baño sí existe un armario”, resaltó.

Declaraciones de Karelim López

La semana pasada, la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, afirmó que el premier Aníbal Torres “se ganó los bonos” para alcanzar ese cargo debido a que logró “silenciar” al exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

La lobista aseguró que acompañó a Bruno Pacheco a una reunión en noviembre del año pasado, en la que también estuvieron presentes los entonces ministros de Justicia, Aníbal Torres, y de Defensa, Walter Ayala. El propósito de este encuentro fue el de convencer a Pacheco de que abandone el país.

Sobre ello, el titular del PCM dijo que la investigada deberá probar esta versión con pruebas. “Son siete versiones distintas sobre el mismo hecho ¿Cuál versión es la verdadera? Lo que se debería exigir a la señora sobre estas distintas versiones es que presente las pruebas ¿No dice que está grabado?“, cuestionó el premier.

