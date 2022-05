Aníbal Torres a trabajador de Migraciones por largas colas: “¡A mí no me cuentes cuentos!”

Este jueves, el titular del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, fue grabado mientras expresaba su molestia a las autoridades de Migraciones por las largas colas que se registran en los exteriores de la entidad y los reclamos de los ciudadanos por la demora de atención para la entrega de pasaportes.

Cabe señalar que, estas imágenes fueron captadas mientras se encontraba en las oficinas de dicha institución, que se ubican en los distritos de Breña y Surco. Su visita se debió a la supervisión del trabajo y atención que brindan a los usuarios.

“A mí no me cuentes cuentos, yo no veo a la persona que trabaje acá. ¿Qué cosa es esto? ¡Cuánta gente está haciendo cola!”, reclamó el primer ministro Torres Vásquez.

Tras ello, las autoridades de Migraciones le indicaron que realizan un buen trabajo, pero que ocurría un problema en el sistema operativo que no les permitía llevar a cabo sus labores con normalidad. “Los token no funcionan, es un tema de sistema. Eso lo hemos heredado”, señalaron.

El jefe del Gabinete Ministerial no se conformó con dicha respuesta y replicó: “Ahora es un tema de sistema, mil problemas tienen ustedes”.

“¡A mí no me cuentes cuentos, yo no veo a la persona que trabaja acá! ¡En las fotos he visto que no hay gente! ¿Qué cosa es esto? ¡Aquí cuánta gente está haciendo cola! ¿Y a mí me vienes a contar cuentos?”, añadió el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Como se recuerda, el 17 de mayo, se publicó en el diario oficial El Peruano el cese de labores de Ramiro Gustavo Quino Franco, quien ejerció el cargo de gerente general de Migraciones, y de los jefes de Asesoría Jurídica, Miguel Ángel de Loayza, y de Recursos Humanos, Flor Flores.

