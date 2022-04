Aníbal Quiroga: “No es constitucional querer una Asamblea Constituyente”

En entrevista para Exitosa, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga afirmó que llamar una Asamblea Constituyente “no es constitucional”, tras el anuncio del presidente Pedro Castillo de presentar ante el Parlamento un proyecto de ley para consultar a la población en las próximas Elecciones Regionales Municipales 2020 si está de acuerdo con una nueva Constitución.

“El Estado constitucional tiene un marco teórico que es la Constitución y ahí no hay una expresión de Asamblea Constituyente, por lo tanto, no es parte del Estado Democrático como tampoco es el Consejo de Estado que tanto reclaman. Y si no está en la Constitución, no es constitucional querer una Asamblea Constituyente”, precisó en diálogo con Jesús Verde en ‘Hablemos Claro’.

Además, precisó que con este nuevo proyecto de reforma constitucional no daría tiempo para ingresar en las elecciones de octubre, pues indicó que estas ya están convocadas y “no se pueden cambiar las reglas”.

Recordó también que el mandatario ya había descartado tanto la disolución del Congreso como la Asamblea Constituyente, por lo que considera contradictorio su mensaje desde el Cusco y que pareciera que tuviera “varios asesores diferentes”. En esa línea, Quiroga aseguró que seguir con este tema conflictuaría la actual situación política con “un debate innecesario” en el Pleno.

“El mensaje del presidente y del premier son contradictorios porque dicen que el presidente es electo por cinco años al igual que el Congreso, pero claramente una Asamblea Constituyente implicaría disolver el Parlamento y reemplazarlo. Entonces, no se entiende como en una parte del mensaje dice una cosa y luego otra. También se dice que hay que llamar a la unidad de los peruanos y a la calma, pero por otro lado se alborota el gallinero con una propuesta que colisiona directamente con la Constitución”, aseveró.

