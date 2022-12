Aníbal Quiroga: Encargar Despacho Presidencial a titular del Congreso requiere modificación de Constitución

En entrevista con Exitosa, el constitucionalista Aníbal Quiroga dijo que se tendría que realizar una modificación a la Constitución Política del Perú para que proceda la iniciativa planteada por el Poder Ejecutivo, la cual pretende que el titular del Congreso, cargo actualmente asumido por José Williams, reemplace en el Despacho Presidencial a Dina Boluarte cuando ella esté fuera del país.

“El problema radica en la Constitución, es la Constitución la que tiene un vacío, no señala quien reemplaza al vicepresidente cuando asume la posición del presidente de la República y no hay vicepresidentes. Entonces, no hay a quien encargarle el Despacho en caso tener que viajar fuera del país. Ese es un vacío que tiene la Constitución, que solo puede ser suplido por una modificación de la Constitución“, precisó en nuestro medio.

Durante el diálogo con Manuel Rosas para el programa ‘Exitosa Perú’, el especialista dijo que el Gobierno pretende que el vacío que tiene la Carta Magna sea compensado con modificar el Reglamento del Congreso, pero señaló que esto no es suficiente porque hay normas de la Constitución “que van contra lo que quiere esta modificación legal“.

En esa línea, afirmó que “se daría una modificación en el Reglamento que iría en contra de la Constitución“, lo que generaría que posteriormente se presente un proyecto de ley para convocar a una Asamblea Constituyente y “no se va a poder decir nada”.

El constitucionalista explicó que, en las actuales condiciones legales, la presidenta de la República no se podría ausentar del país y tendría que designar a ministros, o miembros del Parlamento, para que la representen en las actividades que deba realizar fuera del Perú.

“No podría salir del país y, en todo caso, tendría que comisionar a un ministro, a dos ministros, para que hagan funciones en el extranjero en su representación, o una comisión del Congreso que pueda ser de embajadores extraordinarios para determinadas circunstancias o misiones, es lo que dice la Constitución”, indicó Aníbal Quiroga en Exitosa.

https://youtu.be/-nEO_Z_5DHo

