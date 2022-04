Angie Jibaja afirma superar adicciones y ahora busca recuperar a sus hijos

Los escándalos mediáticos que la puso en portadas de diversos diarios, jura que ya son cosa del pasado y ahora trata de dejar las adicciones que tanto daño le han causado en su vida personal. Al hacer un mea culpa en el programa de espectáculo Magaly TV la firme, Angie Jibaja, la llamada ‘Chica de los tatuajes’, busca ahora recuperar a sus hijos.

Jibaja reapareció en las pantallas de televisión y aseguró que se encuentra alejada de sus adicciones. Ahora se encuentra enfocada, según dijo, en recuperar a sus hijos, cuya tenencia está a cargo de su expareja y cantante, Jean Paul Santa María.

“Ellos saben que los amo, ellos me adoran, pero dicen que no, es imposible que no me quieran”, dijo entre lágrimas, quien se niega a creer que sus hijos no quieran verla. Cabe mencionar que su última recaída ocurrió hace cuatro meses.

Ahora está dedicada al deporte que la está ayudando a llevar una vida tranquila con el objetivo de volver a ser la madre que sus hijos esperan. Jibaja se disculpó tras la tensa discusión que protagonizó con Magaly Medina el año pasado durante un programa en vivo. Tras hacer un mea culpa, la modelo ofreció discul- pas a la periodista por insinuar que también consumía drogas.

“No es por nada, pero yo la quiero. Yo a Magaly siempre le he tenido bastante cariño. Si me siento mal de lo que pasó, yo con Magaly nunca he tenido problemas, y si tengo que pedirle perdón, se las pido porque yo nunca he tenido un problema con ella”, sostuvo.

Como se recuerda en abril de 2020, Angie Jibaja fue víctima de un intento de feminicido por parte de su expareja Ricardo Márquez Michieli, quien le disparó.

