Angélica María se despide de Ricardo Blume: “He perdido a un gran amigo”

La partida del actor peruano Ricardo Blume el viernes ha dejado también un hondo vacío en México, su segunda patria, donde volcó todo su arte en cuanta producción participó. Por eso, artistas mexicanos expresaron su pesar por su muerte.







Una de ellas, es la actriz mexicana Angélica María considerada la ‘Novia de América’ con quien coprotagonizó la exitosa telenovela ‘Muchacha italiana viene a casarse’ allá por 1971, uno de sus primeros trabajos de Blume allá en México.

Angélica María habló con la revista mexicana Quién y expresó su profunda tristeza por la gran pérdida de Blume, que era para ella un amigo entrañable y para el mundo del espectáculo un artista como pocos.

“Estoy muy triste, me duele el alma. Ricardo Blume no sólo era un gran actor, un hombre talentoso, inteligente, culto, con un gran sentido del humor, una personalidad única, un amigo como pocos, una persona estupenda, un ser humano maravilloso, es una pena que lo perdamos”, dijo.

Muchas fueron las anécdotas que Angélica y Ricardo forjaron durante su paso por los foros de Televisa, mientras encarnaban a Valeria Donatti y a Juan Francisco de Castro, pero una de las más entrañables fue el apoyo que le demostró en todo momento el peruano a la mexicana.

“Yo no hablaba mucho italiano y dos semanas antes, Ernesto Alonso me contrató para hacer la telenovela y me dijo: ‘Eres italiana’; yo pensé, ‘¡ay caray!’, entonces empecé con mi librito, pero él (Blume) sí sabía y me ayudó mucho con el idioma. De verdad, un verdadero amigo, un gran profesional y compañero”, enfatizó Angélica María.