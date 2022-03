Ángel Yldefonso: “Yo no soy ningún improvisado para poder asumir la cartera de Justicia”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso Narro, reafirmó que acudirá ante el pleno del Congreso de la República para responder el pliego interpelatorio el próximo miércoles 16 de marzo. No obstante, aseguró que está capacitado para el cargo que desempeña en el Minjusdh.

En una entrevista para TVPerú, el funcionario también refirió que las críticas que se le realizan es porque viene de provincia, y muchos no estarán conforme con sus acciones y dirán que no cumple con los requisitos para asumir dicha cartera.

“Yo no soy ningún improvisado. Para poder asumir la cartera de Justicia y Derechos Humanos es por la trayectoria que tengo y no solo como abogado sino también como funcionario en las diversas oficinas donde me he desempeñado. Pero como yo vengo de provincia, dirán que no cumplo con tal o cual (requisito)”, manifestó el integrante del Gabinete Ministerial.

Asimismo, explicó que durante los 25 años de desarrollo profesional no cuenta con ninguna sanción administrativa ni penal, señalando que de lo contrario, no hubiera ejercido el cargo de juez hasta el 8 de febrero. “Un juez no puede tener procesos disciplinarios y que me hayan inhabilitado o sancionado”, enfatizó.

“Mis declaraciones juradas están en Contraloría desde que me he dedicado como juez desde el 2009 hasta el 8 de febrero del 2022”, agregó.

