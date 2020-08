Solidaridad en medio de la pandemia. Esta es la historia de Amir Cotrina Sánchez, a quien muchos llaman el nuevo ‘Ángel del Oxígeno’ sobre ruedas. Desde que comenzó la pandemia, el taxista lleva un balón de oxígeno portátil para socorrer a víctimas de la covid-19, en plena crisis sanitaria en la región de Trujillo.

Vio como en las puertas de los hospitales como morían por falta de oxígeno, por lo que decidió poner su granito de arena para iniciar su ayuda. “Yo veía que las personas morían, en ese momento, quizás me pueda pasar lo mismo, me puede faltar la respiración. Puede ser para mí. Nunca lo llegué a utilizar para mí, pero si a otros personas”, señaló.

Al notar que muchos de sus pasajeros eran pacientes contagiados por el mortal del virus y que eran llevados de emergencia hacia un hospital, decidió brindar su servicio de taxi y llevar varios botellas de 8 metros cúbicos de oxígeno comprimido como prevención, para auxiliar en caso de emergencia.

La consigna de este humilde taxista es salvar la vida que transporta. “Esta botella es liviana. Tiene 200 inhalaciones. Si a una persona le falta el aire, esto la puede salvar”, manifestó. Esta noble acción ha salvado – según su testimonio – de una muerte segura a 8 trujillanos, quienes no eran auxiliados por el personal médico en los principales nosocomios de la ciudad de Trujillo.



SALVÓ UNA VIDA

El señor Cotrinas aclaró que este equipamiento médico – únicamente – es para estabilizar a personas con falta de respiración o síntomas de covid-19. Además, contó que – en una oportunidad – tuvo que atravesar una situación de emergencia en la cual utilizó esta insumo, logrando salvar una vida.

“Me tocó vivir una experiencia en la cual a un señor no podían atenderlo en el seguro. Cuando se subió al taxi, yo no me imaginaba que al señor le falta la respiración porque lo noté normal. Pero cuando subió al auto, comenzó a toser con fuerza y a faltarle el aire, es ahí donde yo lo auxilió con esta botella de oxígeno y se pudo estabilizar con 15 inhalaciones“, señaló.

“Fuera del auto, he salvado a más personas”, agregó. Los peruanos de a pie, lejos de ser esquivos con la necesidad, se ponen la camiseta y apoyan en la lucha contra el temible virus.