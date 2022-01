‘Ángel de los Animales’ pide ayuda para rescatar a más animales afectados por el derrame de petróleo en Ventanilla

Hay personas que sin tener capa se convierten en héroes. Uno de ellos es Luis Vargas, un ciudadano costarricense que, desde el sábado 15 de enero, día en el que se suscitó el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, viene ayudando a los animales afectados por el desastre ecológico. Ante este noble gesto, se ha ganado al nombre de ‘Ángel de los Animales’.





Un equipo de Exitosa llegó hoy a la playa de Bahía blanca para conversar con este joven de buen corazón. Bartender de profesión pero rescatista de vocación, contó cómo es que inició esta misión de rescate.





“Es trágico lo que se está viviendo en la costa peruana debido a este derrame de petróleo. Yo no soy rescatista de profesión ni sabía cómo agarrar a un ave o animal silvestre. Pero al ver la situación (derrame) no dudé [en ayudar]. Sabía el gran impacto que iba a tener desde el sábado en la tarde, que esto ya se sentía y el domingo en la mañana ya me di con la ingrata sorpresa“, declaró en nuestro medio.

Si bien en un inicio no sabía como dar los cuidados a los animalitos que iba rescatando, aseguró que ha recibido asesoría correspondiente del Ministerio del Ambiente (MINAM), así como del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).

“Gracias al MINAM y SERFOR que nos han visitado y nos continúan visitando cada día para los animales que continúan llegando. Nos han dado tips, los primeros auxilios: lavarle el pico, las fosas nasales, los ojos, entre otros“, indicó.

Aseguró que, hasta el momento, han rescatado 17 animales marinos, entre los cuales están los piqueros, cormoranes, tortugas, nutrias y estrellas de mar. Cabe recalcar que luego se contactan con el Sefror, quienes lo trasladan al Parque de Las Leyendas para que reciban los cuidados respectivos.

No obstante, ratificó que se necesita más apoyo. “Rescatamos uno pero se mueren hasta 50. Entonces, las aves no son las únicas especies muertas, he visto medusas, estrellas de mar, erizos flotando“, anotó.

Esto es lo que necesitan

Detrás de él, existe un grupo de vecinos y voluntarios que siguen su ejemplo, exponiendo sus vidas frente a la contaminación del crudo. Ante ello, dijo que solicitan barcos para alcanzar las zonas afectadas, así como equipos skimmers, aunque priorizó los Equipos de Protección Personal (EPP) para apoyar en las labores de limpieza.

“Lo único es pedir el equipo de protección para todas las personas que me están apoyando, entre los vecinos. Y a la organización Lupa, agradecerles por los veterinarios que han mandado”, agregó.

También requieren de implementos, tales como guantes de látex, quitagrasa para platos, así como agua y pejerreys, que es el alimento de dichos especies.

Contacto

En caso desees ayudar al joven, comunícate a su número telefónico: 921 894 413. Recuerda que cualquier ayuda, por más mínima que sea, será bien recibida. “Ahí estoy recibiendo todos los whatsapp’s. Muchas gracias al pueblo peruano que se está haciendo presente”, puntualizó en Exitosa.

Repsol

Asimismo, hizo un llamado a la empresa Repsol, que opera a la Refinería La Pampilla y de donde se originó el derrame de hidrocarburo, a “ponerse las pilas” y acelerar la limpieza y remediación de las zonas afectadas.

“Hago un llamado una vez más a la compañía Repsol que se ponga las pilas y limpie el mar porque en rescatar aves y recoger el petróleo, muy poco va a servir, va a seguir matando. Ahorita todos las aves, y animales mamíferos, huyen por el medio y están nerviosos y estresados”, lamentó.

