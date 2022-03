Andy Polo no se apiada ante llanto de sus hijos: “Por favor, mamá, que no te pegue”

Genesis Alarcón, expareja del futbolista Andy Polo, presentó un nuevo audio para reconfirmar que las agresiones físicas y psicológicas eran una constante en su hogar, algo totalmente distinto a lo que quiso presentar el jugador crema en Día D.

En una de las conversaciones que se difundió en el programa Magaly Tv, el deportista le pide de forma insistente el teléfono celular a su esposa. Lo dramático del caso es que este desagradable episodio sucedió delante de sus menores hijos.

El escándalo va en aumento y Polo pierde los papeles. Todo ese hecho vergonzoso ocurrió en medio de sus menores, quienes, muy asustados, lloran sin poder hace nada frente a su padre.

“¿Te lo rompió (el celular)? ¿Qué te dijo, mami? Por favor, mamá, que no te pegue. Mami, dale el celular”, se le escucha decir a una de las criaturas del pelotero.

El carácter violento de Andy queda aún más en evidencia cuando persiste por el equipo celular. “Dámelo”, remarca. Y ella, solo atina a defenderse: “A mí no me jales, ¿qué te pasa? Mira a los bebés, ya suéltame, no me jales”.

Ante este panorama, Magaly se indignó. “Que horror, por Dios, es revelador, es de terror. Se me rompe el corazón escuchar a ese niñito”, afirmó.

Además, Génesis confirmó que ellos no están separados hace tres años: “Tuvimos intimidad hasta antes que regresemos al Perú. Pero él ya estaba con otra”. También expresó su enojo porque Andy sigue usando su aro de matrimonio con ella y luce, igualmente, el anillo de su relación con su nueva novia.

