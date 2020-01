Andrés Hurtado: “Me considero de otro planeta”

El conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, Andrés Hurtado, se mostró indignado tras recibir un sinnúmero de críticas por decir que “es un ser superior”. “Me considero de otro planeta y quiero ayudar a los humanos que no piensan. Soy un hermano superior que estoy conectado con los mal llamados hermanos extraterrestres”, afirmó en su momento para una entrevista con Milagros Leiva.

En comunicación con Karibeña el presentador contó que se ha sentido “burlado” por algunos medios de prensa por la forma en que titularon “su verdad” y pidió más respeto a su postura.

“Me he sentido burlado, maltratado, por algunos medios de comunicación, porque juegan con una gran verdad. Los medios juegan con los ‘hermanos superiores’ (extraterrestres) porque no entienden que en algún momento van a llegar las naves. Ahora no lo entienden, pero después lo van a entender”, sostuvo.

Asimismo, comentó que aunque no sabe cuándo llegarán sus “hermanos superiores”, él está 100% seguro que llegarán a tierra y cuando eso pase se burlará de los que no creyeron.

“Con tanta ignorancia se están molestando y llegarán más rápido si ustedes se siguen burlando. Cuando ellos lleguen solamente aquellos que creyeron en ellos se salvarán y ahí yo me reiré”, dijo.

Por otro lado, la figura pública reafirmó que es de otro planeta ya que no piensa “como humano”. “No me siento un ser superior, lo soy. Creo en ellos porque he tenido contacto y he sido contactado por ellos. Eso lo conté, hace 28 o 29 años aproximadamente”, señaló Hurtado.

"Por eso les digo humanos, porque es humano estar errado, no puedo ir contra eso. Respeto que no crean pero también pido que respeten mi postura porque mis hermanos (extraterrestres) sí existen", añadió.