Andrea San Martín defiende a su abogado, el mismo que tiene la polémica Melissa Paredes

Wilmer Arica es el nombre del abogado de Andrea San Martín y quien en los últimos días ha recibido críticas por cómo estaría llevando el caso de Melissa Paredes. Esto luego que la modelo y Rodrigo Cuba se enfrentaran entre denuncias por la tenencia de su pequeña hija. La ‘ojiverde’ se pronunció sobre los cuestionamientos al letrado.

Durante su entrevista en ATV, Magaly Medina aprovechó el momento para advertir que las malas decisiones que podría estar tomando con su expareja Juan Víctor dependería también del abogado que tiene. “También tienes un abogado que es el mismo abogado de Melissa Paredes. A veces los abogados no quieren conciliar y no quieren la paz”, dijo la ‘urraca’.

Al escucharlo, Andrea San Martín dejó en claro que el abogado no tiene nada que ver con los conflictos que tiene, pues cada persona decide cómo llevar su caso. “Bueno, los problemas o cómo lo resuelva la persona, no el abogado. Al contrario (quiero la paz), quienes han mandado cartas para poder conciliar, la única, he sido yo”, puntualizó.

Instancias

En otro momento, Magaly Medina le preguntó a Andrea San Martín si quiere llegar a las mismas instancias de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba ante tanto enfrentamiento con Juan Víctor Sánchez.

“¿Para qué seguir en una Fiscalía? Cualquiera de los dos puede sacar la bandera de la paz, la bandera blanca y decir estamos haciendo un daño terrible (a su pequeña hija). ¿Ustedes quieren terminar como Rodrigo Cuba y Melissa Paredes?”, dijo la conductora de televisión.

“De ninguna manera. Yo he estado en todo momento a favor de que, si el señor realmente se quiere comprometer con una psicóloga, con una profesional…”, remarcó la ‘ojiverde’.

