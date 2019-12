Andrea Llosa se defiende tras críticas sobre infidelidad: “¿Y qué querían, que mintiera?”

Tras generar revuelo al confesar que fue infiel, la periodista Andrea Llosa utilizó su cuenta de Instagram para defenderse de sus detractores.

“He leído a más de uno poner el grito en el cielo por haber declarado tamaña confesión. ¿Y qué querían, que mintiera? No, no miento. Me preguntaron si alguna vez había sido infiel y dije la verdad”, escribió Llosa en sus redes sociales.

Además, la conductora de televisión aclaró que en ese entonces tenía 18 años y que “vivía en una relación inmadura”. “No me arrepiento de haber besado a otro chico. Dicho sea de paso, les cuento que él lo supo y me perdonó, así que dejen de estar arañándose que “el cornudo” me perdonó. Yo también “fui cornuda” por él, y lo perdoné. Listo”, explicó.

Asimismo, Andrea Llosa agregó que ahora está “felizmente casada” y que su programa no es destapar infieles sino exponer a hombres agresores y que no mantienen a sus hijos.