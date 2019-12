Andrea Llosa: “Le fui infiel a mi ex y a mucha honra”

Confesó un secreto muy bien guardado. La periodista Andrea Llosa, caracterizada por su programa de televisión donde se ven casos de ayuda a mujeres maltratadas, reveló que había sido infiel a una ex pareja porque este “se lo merecía”. La noticia ha generado mucha controversia en la opinión pública, pero ella indica que no le afecta en lo mínimo porque ahora vive felizmente casada con su actual esposo (15 años de relación).

“Mientras estoy de vacaciones con mi familia veo que mis declaraciones en el diario El Trome, nota que me hicieron antes de viajar, han causado un poco de revuelo (por no decir bastante). He leído a más de uno poner el grito en el cielo por haber declarado tamaña confesión. Y qué querían, ¿que mintiera? No, no miento. Me preguntaron si alguna vez había sido infiel y dije la verdad. O sea que sí, que fui infiel”, indicó en su Instagram.

ACLARACIÓN

Llosa dejó en claro, que aquel episodio de su vida ocurrió cuando tenía 18 años y señaló que si fue infiel fue porque su pareja por aquel entonces, también la traicionó.

“Tenía 18 años, vivía una relación inmadura, tormentosa y no me arrepiento de haber besado a otro chico. Dicho sea de paso, les cuento que él lo supo y me perdonó, así que dejen de estar arañándose que “el cornudo” me perdonó. Yo también “fui cornuda” por él, y lo perdoné. Listo”, sentenció.

DATO

Andrea Llosa comentó que esta anécdota la contará en un libro que viene preparando, y el tema será las relaciones tóxicas.