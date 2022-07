Anderson: Cuando me dicen vacador, respondo que la vacancia está en la Constitución

En diálogo con Exitosa, Carlos Anderson, congresista no agrupado, reafirmó que la única salida a la crisis política que atraviesa el país es la vacancia presidencial, pero precisó que esta se tenía que ser muy bien elaborada.

“La vacancia es el único camino, pero no una vacancia sin cuidado, esta tiene que ser impecable desde el punto de vista jurídico, de la narrativa. Tenemos no un hecho de incapacidad moral, sino que tenemos una sucesión de hechos durante un año que prueban la incapacidad moral del presidente”, indicó.

También cuestionó a quienes piden que se cierre el Parlamento y señaló que, a diferencia de la vacancia presidencial que sí figura en la Constitución, un eventual cierre del Legislativo sí sería un golpe de Estado.

“Cuando me dicen vacador, respondo que (la vacancia) está en la Constitución. Pero, por ejemplo, repetir lo que dicen algunos de ‘cerrar el Parlamento’, eso es golpismo porque no hay democracia sin Congreso de la República. Existe balance de poderes. Esos no son nada demócratas”, aseveró.

CRÍTICAS AL PARLAMENTO

El legislador se refirió también a los cuestionamientos que viene recibiendo el Parlamento y reconoció que se han presentado una serie de hechos en el Legislativo que avergüenzas a más de uno.

“El Congreso también hace agua. Acabamos de escuchar de un congresista supuestamente violador y un asesor que ha violado una persona. Sinceramente, me da asco y vergüenza decir que soy congresista, voy a tener que esconder eso porque no prestigia a nadie, desprestigia. También tenemos evidencias de que en el Congreso hay demasiados ‘niños’, demasiadas personas que han llegado al Congreso y que han sido ‘compradas’ por este gobierno, y son quienes blindan al presidente”, señaló Anderson.

El legislador también se sumó a las voces que criticaron el mensaje que dio el presidente Pedro Castillo este 28 de julio e indicó que el mandatario habló de hechos que no concuerdan con la realidad nacional.

