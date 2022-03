Anderson calificó de “ridículo” considerar que quien no firma la moción de vacancia es un “traidor a la patria”

El congresista de Podemos Perú, Carlos Anderson, anunció que sí firmará la moción de vacancia presidencial impulsada por la bancada de Renovación Popular. No obstante, calificó de “ridículo” que algunos congresistas critiquen y presionen a quienes han decidido no respaldar dicha iniciativa.





En esa línea, desde los exteriores del Parlamento, exhortó a los demás legisladores de oposición (Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular) que respeten la decisión de sus colegas.

“Mi voto nunca ha estado en duda, pero creo que es importante no caer en el juego divisorio de considerar que el que no firma (la moción) es un traidor a la patria, eso es ridículo”, declaró a los medios de comunicación este lunes. “Se debe respetar a quienes deciden no firmar la moción. Lo mío está bien claro, pero eso no me lleva a criticar a quienes no lo hagan”, añadió.





También puedes leer | Ministro Prado: El voto de confianza es una oportunidad para demostrar que podemos trabajar unidos

Asimismo, dijo esperar que la moción llegue a reunir las firmas requeridas. “Debemos asegurar que haya el suficiente número de votos para que el presidente venga, esa es la visión. El presidente no puede seguir jugando a las escondidas”, manifestó.

Po otro lado, confirmó que no dará el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Aníbal Torres, ya que considera que el primer ministro no es capaz de generar consensos.

“El Perú se merece un gabinete diferente, que sea paritario y que no tenga personas cuestionadas desde el primer día. Necesitamos un primer ministro que sea de consensos, no a alguien que inicia su gestión acusando y abusando de su poder”, puntualizó.