Anderson a Cerrón: Sigues desnaturalizando la función pública nombrando gente sin merecimientos académicos

A través de las redes sociales, el congresista de Podemos Perú, Carlos Anderson, respondió a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, quien cuestionó a la derecha y la tildó de 'obstruccionista' por interpelar y censurar a los ministros de Estado. El parlamentario indicó que era el exgobernador de Junín quien realizaba los nombramientos en los cargos públicos y lo acusó de 'desnaturalizar la función pública'.





“Lo que no tiene sentido es que siga desnaturalizando la función pública nombrando—porque es usted quien los nombra—personas sin liderazgo, sin experiencia, sin merecimientos académicos o profesionales, todo con la intención de normalizar la mediocridad a la que está acostumbrado”, indicó Anderson en su cuenta de Twitter.

Cabe precisar que el líder del partido del lápiz arremetió contra el Congreso de la República y cuestionó que, días previos a la sesión del voto de confianza, el sector de la oposición impulse mociones de interpelación y censura contra algunos ministros de Estado.





“La derecha busca censurar a cuanto ministros, piden cambio en Transporte, Salud, Justicia, Educación, Defensa, etc., se cambian y vuelven con lo mismo, no les gusta nadie, obstruyen frecuentemente y el país entra en parálisis. Ergo, cambiar un ministro no tiene sentido“, escribió en su cuenta de Twitter.

Ministros cuestionados

Este último miércoles se oficializó la presentación en mesa de partes del Congreso la moción de censura, promovida por Fuerza Popular, contra el titular de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva.

En tanto, se presentaron otras dos mociones de interpelación contra los ministros de Salud, Hernán Condori; y de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso Narro, ambas promovidas por la bancada de Renovación Popular.

El gabinete de Aníbal Torres se presentará en el Parlamento el próximo 8 de marzo. Para ser aprobada, la Cuestión de Confianza debe recibir el voto a favor de la mitad más uno del número legal de congresistas (66 votos).

