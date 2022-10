Andahuaylas: Escolares y padres de familia protestan contra demolición de centro educativo

Un grupo de escolares y padres de familia de la institución educativa Juan Espinoza Medrano, que alberga al menos 2 mil estudiantes en la provincial de Andahuaylas, región Apurímac, protestaron contra la demolición del centro educativo, el cual sería reemplazado por una moderna infraestructura.

La presidenta de APAFA del Colegio Juan Espinoza Medrano, Elsa Carhuas, se comunicó con Exitosa para denunciar cómo se verán afectados los estudiantes por la demolición de este colegio y su traslado a una local que no cumple con las condiciones mínimas elementales para que se puedan dictar clases.

“El día jueves llegaron los representantes del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED y nos comunicaron en horas de la tarde, en coordinación con el director de la UGEL, que desalojemos y que al día siguiente deberíamos mandar a nuestros hijos a otro local”, declaró para nuestro medio.

Asimismo, aclaró que los padres de familia no están en contra de la nueva construcción y que su molestia es porque no se les ha notificado para informarles sobre este asunto, y que además, no se garanticen las condiciones necesarias del otro local para la seguridad de los alumnos.

“Hemos ido a verificar y con veracidad le digo, no tiene luz, no tiene agua, y lo peor es que la mitad de las carpetas son muy pequeñas, son de nivel primario (…) Eso lo conversé con el director de la UGEL por teléfono, y me dijo que no había problema, que pondría el agua, la luz, pero le pregunté por qué no lo había previsto hace un mes, y no decir que le ‘pongo’ a tres días de que empiecen las clases”, continuó.

“No estamos en contra de la construcción, el problema es que no han visto en plan de contingencia (…) Aquí lo que nosotros reclamamos es el derecho de nuestros hijos, la salubridad que necesitan”, remarcó Elsa Carhuas.

