Anciano pagó las deudas de 36 familias por Navidad

A pocos día de las fiestas navideñas, un hombre de 73 años en Gulf en Florida, decidió pagar las facturas de los servicios básicos de 36 familias con motivo de hacer feliz a los demás durante la Navidad.

Se trata de Mike Esmond luego de vivir una terrible experiencia junto a sus hijas que marcó en su vida en el año 1983, pese a esto decidió que otros no pasen un momento similar en Navidad.

“Quise hacer algo que pudiera ayudar realmente a la gente durante las Navidades, unas fechas en las que muchas familias tienen que decidir si pagan sus pagan sus facturas o compran regalos para sus hijos”, expresó Esmond en una entrevista.

Asimismo, Esmond siendo dueño de un negocio local, envió tarjetas de Navidad a los hogares beneficiados informando que su deuda había sido saldada.

“Es un honor y un privilegio informarle de que la deuda de su factura ha sido pagada por Gulf Breeze Pools and Spas. Podrá descansar mejor durante estas vacaciones navideñas sabiendo que tiene una factura menos que pagar”, señala lo escrito en la carta.

El hombre recordó aquella época en el año 1983 en diciembre junto a sus tres hijas cuando no tenían electricidad ni calefacción por no poder pagar sus facturas: “Ese año, no teníamos calefacción y fue la temperatura más baja registrada nunca en Pensacola. Teníamos carámbanos de hielo colgando de las ventanas”, contó Esmond a un diario local.