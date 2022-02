Anciana pide ayuda para tramitar certificado de defunción de su esposo fallecido en Argentina

Pide ayuda. Juana Urbano (71) solicita el apoyo del consulado peruano en Argentina para tramitar el certificado de defunción de su esposo fallecido en Buenos Aires hace seis meses. Esto con el objetivo de realizar trámites en Perú sin que le pongan impedimentos por aparecer en el registro como “casada”.





“Me siento preocupada porque no puede hacer ningún papeleo. Quiero hacer mi Pensión 65, pero no me lo quieren dar porque soy casada. Lo único que quiero es que en mi DNI salga viuda, ya son seis meses que él ha fallecido por COVID-19“, dijo en diálogo con Cecilia García.

Cabe precisar que la anciana cuenta con la copia del certificado de muerte. Sin embargo, necesita el documento original para realizar el cambio de su estado civil en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

“Él [su esposo] hace 25 años se fue a Argentina y no pude hacer mi papel de divorcio. Ahora, que falleció hace seis meses, tampoco puedo tener el papel de defunción en original. Solo aun amigo de Argentina me ha mandado la copia“, agregó.

La mujer indica que pese a haber buscado apoyo y asesoría en diferentes entidades, le han indicado que ella misma de viajar a la ciudad de Buenos Aires para retirar el documento original.

“Me dicen que llame a un número, pero llamo y no contestan. Luego que me dicen que yo viaje para allá, yo no puedo viajar porque estoy mal de la columna y no tengo dinero. Vivimos en la misma carretera central“, lamentó.

La anciana señaló que, debido a su situación económica, está intentando vender el terreno en donde habita actualmente. Sin embargo, menciona que no puede realizarlo porque no cuentan con su documentación en regla.

“Yo no sé como enviar correos y mi hija tampoco sabe. […] Nos dicen que para enviar el correo [al consulado peruano en Argentina] tengo que enviar unos papeles“, sostuvo.

Tras escuchar el caso, la conductora de Exitosa y excongresista, Cecilia García, se comprometió a asesorar a la mujer para realizar el proceso. No obstante, solicitó el apoyo del consulado peruano para que le puedan dar una solución.

