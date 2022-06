Áncash: Puente de Villa María se encuentra abandonado en Nuevo Chimbote

El puente peatonal de Villa María, creado hace 12 años, se encuentra en total abandono y se ha convertido en una zona de constantes asaltos a mano armada.

El secretario general del pueblo joven Villa María, César Bardales Chávez, comentó que la obra es un elefante blanco, debido a que los ciudadanos de a pie no le dan el uso adecuado.

“Es lamentable que los ciudadanos no tomen conciencia y no usen el puente. Sin embargo, la obra se encontraba descuidada, los dos ascensores no están operativo. Pero debido a la insistencia de los moradores, las autoridades de Nuevo Chimbote, limpiaron el lugar. Ahora solo se espera que agentes de Seguridad Ciudadana realicen operativos”, subrayó.

Bardales detalló que a la semana hay 5 robos, la mayoría con armas de fuego, por ello, instó a dichos operativos.

El puente tiene seis metros de altura, 32 de largo y dos de ancho y fue valorizada en un millón 200 mil soles.

Cabe mencionar que a fines de marzo, moradores del caserío Acorma en Socos, distrito de Chacas, en la provincia de Asunción, en la región Áncash pidieron ayuda tras deterioro del puente artesanal.

En esa misma línea, son más de 20 estudiantes tanto de nivel primario como secundario, quienes deben de transitar por el puente rústico para poder llegar a sus centros educativos y aproximadamente 30 pobladores quienes salen para empezar sus labores diarias.

Dicho puente fue construido de manera artesanal hace 15 años por los habitantes, en donde emplearon troncos, palos, cañas y sogas; entrelazadas unas entre otras.

Por ello, piden a las autoridades de la Municipalidad Provincial de Asunción, que se pueda construir un puente adecuado y de esa manera se pueda evitar una tragedia.

