Áncash: Mujer es atacada por pitbull y pierde cinco dedos del pie

Una mujer de 56 años, fue atacada en el rostro, brazos y pies por un perro cuando salía de su centro de labores. Actualmente se encuentra internada en el Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón”.

Rosa navas Laya salía de la casa de los dueños del pitbull, en donde laboraba como cuidadora de una persona con discapacidad, en la urbanización Santa Rosa, en Nuevo Chimbote; cuando el can se abalanzó sobre ella.

Según su hija, Omary Navas, Rosa sufrió lesiones muy profundas en su fisonomía, especialmente en el pie derecho, pues el salvaje hecho la dejó sin cuatro dedos, los brazos muy lastimados, así como la nariz. Por ello será sometida a una cirugía para que reconstruyan sus facciones.

“Esta es la segunda vez que mi madre fue atacada por el can. Nosotros le dijimos a la dueña, que le ponga bozal, porque ocurriría una tragedia; sin embargo, no hizo caso y mi madre salió afectada”, comentó.

Asimismo, la dueña del perro, no se ha responsabilizado de esta cirugía. Familiares de la afectada, realizaron la denuncia en la comisaria de Buenos Aires.

Para cualquier ayuda el Yape 973083214 o la cuenta BCP 19303613029023, (interbancaria) 00219310361302902315.

Cabe mencionar que a inicios de abril, una mujer de 58 años fue atacada por un perro pitbull, quien le destrozó el brazo, en el distrito de Monterrey, en la provincia Huaraz, de la región Áncash.

El hecho ocurrió en la tarde, cuando la ciudadana identificada como Zenaida Gloria Fernández Gómez cruzaba la calle de la ciudad, en ese momento, el can, salió de la empresa mecánica “Chavín Motors” y se abalanzó sobre su brazo derecho.

“A pesar que estuve con casaca gruesa, el perro me ha arrancado 15 centímetros de carne. Mis sobrinos llegaron, pues el animal, no me quería soltar y me tenía en el piso”, detalló la afectada.

La mujer fue atendida de emergencia en el hospital, en donde le colocaron 23 puntos en el brazo, sin embargo, el médico turno, informó que necesitaran un injerto en el brazo, pues parte de él fue arrancado.

Los dueños del can, quienes son propietarios de la mecánica “Chavín Motors”, no se han responsabilizado de los gastos.

