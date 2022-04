Áncash: Mujer es atacada por pitbull y le destroza el brazo

Terrible. Una mujer de 58 años fue atacada por un perro pitbull, quien le destrozó el brazo, en el distrito de Monterrey, en la provincia Huaraz, de la región Áncash.

El hecho ocurrió en la tarde, cuando la ciudadana identificada como Zenaida Gloria Fernández Gómez cruzaba la calle de la ciudad, en ese momento, el can, salió de la empresa mecánica “Chavín Motors” y se abalanzó sobre su brazo derecho.

También puedes leer: Áncash: Levantan bloqueo de la carretera Panamericana en Casma

“A pesar que estuve con casaca gruesa, el perro me ha arrancado 15 centímetros de carne. Mis sobrinos llegaron, pues el animal, no me quería soltar y me tenía en el piso”, detalló la afectada.

La mujer fue atendida de emergencia en el hospital, en donde le colocaron 23 puntos en el brazo, sin embargo, el médico turno, informó que necesitaran un injerto en el brazo, pues parte de él fue arrancado.

Los dueños del can, quienes son propietarios de la mecánica “Chavín Motors”, no se han responsabilizado de los gastos.

Te puede interesar: Áncash: Desborde de río daña puentes peatonales y hectáreas de cultivo

DATO:

Cabe mencionar que el año pasado, en Trujillo, una menor de tan solo dos años terminó siendo atacada por un perro pitbull, cuando se encontraba sentada en la vereda de la calle Albina, ubicada en la quinta etapa de la urbanización Monserrate.

La madre de la niña salió rápidamente en su auxilio tratando de apartar al animal que se negaba a soltarla, mientras este le seguía mordiendo en la parte del cuello y detrás de la oreja. Pero lamentablemente no pudo lograrlo. Ante los gritos de desesperación, más vecinos tuvieron que salir de sus viviendas para apartar al can.

Instantes después, llevaron a la niña a un centro de salud donde le colocaron puntos detrás de su oreja. La madre de familia relata que estos instantes de preocupación no los podrá olvidar, además confesó que su pequeña hija se ha quedado asustada con esta situación.

Al día siguiente, la madre de la menor fue hasta la comisaría de Ayacucho para denunciar el hecho. Sin embargo, a pesar de que el animal fue puesto a manos de los efectivos, el pitbull fue devuelto a su dueña.

Ver más en Exitosa Chimbote: