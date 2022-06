Áncash: Juzgado de Huaraz ordena captura de excongresista Yesenia Ponce

El Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Áncash dio una orden de captura contra la exparlamentaria ancashina Yesenia Villarreal Ponce debido a su inasistencia del juicio oral que se le sigue por el delito de falsedad genérica.

Anteriormente, el Ministerio Público de Áncash pidió cinco años de cárcel contra la exlegisladora por presuntamente haber colocado datos falsos respecto a sus estudios secundarios en su hoja de vida, esta presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el año 2016.

Te puede interesar: Áncash: Dictan siete meses de prisión preventiva para sujeto intervenido con explosivos

Asimismo, dicho juicio oral estaba programado para el31 de mayo, a las 9 de la mañana, sin embargo, Yesenia Ponce no asistió por ello, fue declarada reo.

La parlamentaria deberá afrontar el proceso, debido a que no se puede dar inicio a esa etapa si la presencia de la acusada y su representante legal.

También puedes leer: Áncash: Dictan siete meses de prisión preventiva para sujeto intervenido con explosivos

Cabe mencionar que a inicios de marzo, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, se refirió a la investigación que la Fiscalía abrió contra el presidente de la República y su esposa por supuesto plagio en su tesis de maestría. Aseguró que respetará este proceso, pero no emitirá una opinión sobre el caso.

“Hoy (ayer 5 de mayo) se abrió una investigación de carácter preliminar a través del Ministerio Público. Nosotros somos respetuosos de lo que vaya a indicar la investigación. En estos momentos, adelantar para mi criterio no tendría ningún tipo de sentido. No soy fiscal, pero sí soy ministra y pertenezco al Poder Ejecutivo, y considero que es importante ser respetuosos de la institucionalidad ”, declaró.

“Yo no he plagiado. ¿Ha revisado mi tesis? Sería bueno que la revise. Esa información que usted está leyendo es falsa. ¿Quién dice? ¿Dos expertos? Yo no sé quiénes son. ¿Tengo que admitir algo que no he revisado?”, le respondió la ministra al periodista, quien hacia mención de la acusación hecha por dos catedráticos sobre la tesis en cuestión.

Más información: