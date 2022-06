Áncash: bloquean Panamericana Norte por mala infraestructura del colegio ” Politécnico Nacional del Santa”

En pie de lucha. Profesores y estudiantes del centro educativo “Politécnico Nacional del Santa” bloquearon por unas horas el kilómetro 339 de la Panamericana Norte, en Chimbote, debido a que el Gobierno Regional de Áncash no culmina el expediente técnico para que el plantel sea reconstruido.

El director del plantel, Job Félix Aguirre Espinoza, informó que son 600 alumnos que siguen estudiando en ambientes deteriorados.

“Hemos salido a las calles porque no encontramos respuesta del gerente de la Sub Región Pacifico, pues hasta ahora no cumple con enviar el proyecto al Pronied. Solo tenemos hasta el 30 de junio, sino tendríamos que esperar que reconstruyan el colegio para el 2024”, comentó Aguirre Espinoza.

Debido a ello, pidió al gobernador Regional de Áncash, Henry Borja Cruzado, que agilice el expediente técnico que está valorizado en 80 millones de soles.

El colegio tiene más de 70 años de antigüedad y a pesar de que Defensa Civil estimó que el centro educativo no es apto para que los alumnos y docentes lleven clases presenciales, no hay un lugar en donde los alumnos puedan estudiar.

DATO:

Cabe mencionar que el año pasado, en Arequipa, el gerente regional de Educación, Raúl Sánchez Miranda señaló en la víspera que, aunque el 40% de instituciones educativas de la región presentan problemas en su infraestructura, esto no debe ser un obstáculo o impedimento para que los escolares retornen a las denominadas clases semipresenciales.

El titular de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) admitió que de los 1.426 planteles del sector público que hay en la región, un promedio del 40% presentan algún problema en su infraestructura, ya sea por filtraciones de agua en el techo o paredes o hasta incluso con algunas de sus aulas inhabilitadas por antigüedad.

No obstante, precisó: “No por el hecho de que un local educativo tenga una parte en malas condiciones se va a suspender el inicio de las clases semipresenciales, porque se puede habilitar otros pabellones para recibir a los estudiantes”.