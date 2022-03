Deplorable. La Contraloría General ha visitado entre enero y febrero,327 instituciones educativas públicas de la región Áncash, en el marco del operativo nacional “Buen Inicio del Año Escolar 2022”, para así verificar si se están cumpliendo correctamente con las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio del coronavirus entre la población estudiantil.

Sin embargo, pudieron observar una serie de deficiencias en infraestructura, ausencia de servicios básicos y una poca implementación de medidas preventivas para evitar el contagio de covid -19.

También puedes leer: Chimbote: Efectivo de la Policía muere en accidente de tránsito ocurrido en la Panamericana Norte

En esa misma línea, la gerencia Regional de Control de Áncash, informó que al visitar los colegios, 37 se encontraban cerrados, por tal motivo, la inspección se realizó a 290 centros educativos.

Asimismo, los resultados del control, fueron notificados el mes pasado a la Dirección Regional de Educación de Áncash.

El documento informa que en 110 colegios se corroboró que no había espacio para garantizar el distanciamiento social permitido, 39 centros educativos no contaban con la ventilación adecuada, 181 no contaban con señaléticas de aforo y el uso de mascarillas.

Te puede interesar: Áncash: Vacunación de niños de 5 a 11 años empezará el 27 de enero

De esa forma, también constataron que 168 colegios necesitan mantenimiento de urinarios y lavamanos.

Además, 40 centros educativos no tienen desagüe y 72 no cuentan con servicio de limpieza.

Por otro lado, 264 centros educativos no cuentan con psicólogos y en 189 no completaron la plana docencia, al igual que la ausencia del libro de incidentes para casos de violencia.

De acuerdo a la infraestructura, encontraron puertas, ventanas y paredes deterioradas en 160 planteles, al igual que el cerco perimétrico en 134 colegios y techos a punto de colapsar en 155 colegios, entre otros espacios con deficiencias.

Cabe mencionar que en la región hay aproximadamente 5 mil centros educativos, de las cuales 290 solo fueron fiscalizadas por la entidad.

Otras noticias en Exitosa: