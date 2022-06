Áncash: Aterriza primer vuelo comercial en Nuevo Chimbote

Desde hoy, Atsa es la empresa que inició los vuelos desde el aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales, ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote, en la región Áncash.

Te puede interesar: Áncash: Tripulante de embarcación Jadranka fallece en plena faena

Asimismo, dicha empresa los lunes partirá a las 11:00 a.m. de Lima a Nuevo Chimbote y retornará a la capital a las 12:35 p.m., y los viernes la salida de Lima está programada para las 6:00 a.m. y el retorno desde Nuevo Chimbote para las 7:35 a.m.

El gerente comercial de Atsa Airlines, Christian Gutiérrez, comentó que la aeronave Dash Q-402, cuenta con 76 asientos y que están estudiando la posibilidad que conectar Chimbote con Huaraz y de esa manera, capitalizar el turismo receptivo.

También puedes leer: Áncash: Desayuno al paso sube por incremento de insumos en Nuevo Chimbote

Además, subrayó que los boletos aéreos oscilan entre 49 dólares por tramo, según el servicio brindado.

“Hay otras tarifas que probablemente sean un poco más caras que van a un cliente corporativo que necesita llevar un equipaje más grande, pero nuestro compromiso es siempre tratar de buscar las tarifas más económicas, queremos que el pasajero no se traslade hasta Trujillo, la idea es que se embarque desde acá mismo”, comentó.

Más información en Exitosa Chimbote: