Anahí Durand: “No hay feliz Navidad mientras compatriotas todavía entierran a sus muertos”

La exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, se refirió a los compatriotas que fallecieron durante las violentas protestas registradas en el país y consideró que dicha situación genera que no haya una “feliz Navidad”.

Agregado a ello, Durand Guevara dijo que no se puede normalizar que el Estado “asesine” a los peruanos. Además, señaló que los que murieron presentan “disparos de bala” y afirmó que “ninguno estaba armado”.

En esa línea, indicó que los que resulten responsables políticos, de los fallecimientos ocurridos en las manifestaciones, no pueden continuar ejerciendo sus cargos en el Gobierno.

“No podemos normalizar que el Estado asesine a 28 peruanos. Ninguno estaba armado, todos tienen disparos de bala en el cuerpo. No hay feliz Navidad mientras compatriotas todavía entierran a sus muertos. Los responsables políticos no pueden seguir en el Gobierno”, escribió la exministra Durand en su cuenta oficial de Twitter.

No podemos normalizar que el Estado asesine a 28 peruanos. Ninguno estaba armado, todos tienen disparos de bala en el cuerpo. No hay #FelizNavidad mientras compatriotas todavía entierran a sus muertos. Los responsables políticos no pueden seguir en el gobierno#DinaRenunciaYa pic.twitter.com/oPFNK6BUfB

— Anahi Durand (@AnahiDurandG) December 25, 2022