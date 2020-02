Anahí de Cárdenas y su lucha contra el cáncer: “Mi cuerpo me decía auxilio me desmayo”

Tras la noticia del diagnóstico de cáncer de mama que recibió algunos meses, Anahí de Cárdenas está luchando una dura batalla contra esta enfermedad. De Cárdenas se encuentra muy activa en redes sociales y se animó a contar una difícil experiencia que tuvo que expresar.

“Me embarqué en un dia total y completamente normal, lleno de cosas por hacer. Fui a cantar unas canciones para una peli, luego me fui a terapia, almorcé al paso y de ahi me fui a dictar dos clases”, empieza a relatar la actriz.

Sin embargo, no pudo realizar su apretada agenda. “Cuando llegue a mi primera clase era las 4 y media de la tarde y ya estaba empezando a sentirme cansada. Cuando me canso, no es que me pueda sentar, reponerme y seguir. Tengo que ponerme horizontal por un par de horas, porque se me baja la presión y chau, desmayada”, siguió relatando.

Ella cuenta que logró recomponerse pero a 20 minutos de terminar la clase que ella dirige, su cuerpo empezó a adormirlarse. “Me da vergüenza dejar la clase! Y me dijo (mi novio), que te dice tu cuerpo? Y claro, tuve que pedirle que me recoja, por que mi cuerpo me decía AUXILIO ME DESMAYO AYUDAME!”, indicó.

Anahí de Cárdenas terminó la anécdota con los planes a futuro y con una moraleja que le dejó esta historia. “Regresar a hacer spinning creo que voy a coordinar solo un par de actividades diarias, y dejar que mi cuerpo se vaya acostumbrando”, sentencia.