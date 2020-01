Anahí de Cárdenas sobre segunda quimioterapia: “Cada vez mejor adaptada al proceso”

La actriz Anahí de Cárdenas utiliza constantemente sus redes sociales para compartir sus avances médicos desde que se conoció que superó con éxito su primera intervención quirúrgica a la que fue sometida contra el cáncer de mama.

Hoy, De Cárdenas compartió una fotografía en donde se le ve sonriente con el cabello corto, y sometiéndose a su segunda quimioterapia. “¡Vamos por la segunda! Y empezamos. Hoy hidratación todo el día y mañana tempranito quimio. Cada vez mejor adaptada al proceso”, afirmó.

Asimismo, Anahí de Cárdenas en otro post comentó que se siente mucho más preparada que la primera quimioterapia, “igual con nervios, preguntas, y como siempre, el “cuy” que da vueltas en mi cabeza, no para. Aun me da roche salir a la calle con la cabeza rapada. A pesar de que mi novio me dice que se me ve hermosa, yo creo que son sus ojos de amor“, indicó.

Además, la actriz agregó que “por más de que he estado físicamente muy bien esta última semana, mejor de lo que he estado en meses, emocionalmente me ha costado más de lo que creía”.