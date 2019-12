Anahí de Cárdenas se rapó el cabello: “Yo tengo el control, no la enfermedad”

La actriz Anahí de Cárdenas utiliza constantemente sus redes sociales para compartir sus avances médicos desde que se conoció que superó con éxito su primera intervención quirúrgica a la que fue sometida contra el cáncer de mama.

Ayer, De Cárdenas compartió una fotografía en donde se le ve sonriente con el cabello corto, en donde asegura que sería la última imagen “con pelo de este año”. “Ya se me había empezado a caer hace unos días, pero hoy empezó a realmente caerse! Tuve cita con el doctor ayer y me dijo que de este fin no pasaba! Así que creo… creo… que me voy a rapar la cabeza el lunes (si es que llego al lunes con pelo!”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Anahí se sinceró y aseguró que “no estoy lista para raparme, para nada, éstas son otras circunstancias. Pero a veces, para poder sembrar nuevamente, hay que quemar la tierra (evitando incendios forestales por favor, siempre regulado!)”, agregó.

Por otro lado, Anahí de Cárdenas compartió un video en donde muestra el momento en donde se rapa el cabello. “Ya hable de tomar al toro por las astas, así que fiel a mi palabra, aquí vamos, empezando a domar a la bestia”, dijo.