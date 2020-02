Anahí de Cárdenas reveló que uno de los medicamentos que ingiere le obstruye la visión

En medio de su lucha constante por vencer el cáncer, la actriz Anahí de Cárdenas reveló, a través de sus redes sociales, que los medicamentos que viene recibiendo en las quimioterapias la están dejando “ciega”.

“Está siendo una quimioterapia bastante diferente, todas son diferentes, esta por lo menos no ha tenido muchos síntomas, las náuseas y la acidez han estado leves. Lo que sí, he descubierto que una de las cosas que me estaban dando me estaba dejando ciega”, señaló.

“O sea no ciega, ciega, uno de los efectos secundarios (de la quimioterapia) es que no te deja enfocar el ojo. Ya me había pasado en la quimioterapia pasada, que me quedé como cuatro horas sin poder escribir ni leer porque no podía enfocar y me pasó lo mismo ayer”, agregó la intérprete quien contó que hasta tuvo que pedirse prestado los anteojos de su madre para poder tener una mejor visión. “Dije ‘Dios, tengo 36 años’, pero no, no es presbicia (anomalía del ojo), es la medicina que es para el dolor de panza que tiene ese efecto secundario”, dijo.

Por otro lado, Anahí recomendó a sus seguidores que se encuentran con algún régimen médico comunicar a su doctor sobre los efectos secundarios que tienen los medicamentos sobre estos.

“A veces como pacientes no queremos ser molestia, incomodar, pero tu derecho como paciente es exigir que te traten lo mejor posible y si la droga que te están dando te están haciendo un efecto que no deberían hacerte, comunicarlo para que te lo cambien”, aseveró.

“Tengo para dos días más, espero sentirme mejor mañana y que el doctor me pueda dar de alta”, añadió.