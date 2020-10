Ana Mendieta sobre casos de abuso sexual: “Tenemos que cambiar de mentalidad”

Esta noche, en el programa “Exitosa Te Escucha”, conversamos con Ana María Mendieta, ex ministra de la Mujer, para que nos comente sobre los últimos sucesos de violencia sexual con las mujeres y el repudiable saco de ultraje de cinco hombres a una joven de 21 años en Surco.



“Es todo un problema estructural que tenemos en nuestro país, esta cultura de machismo, de pensar que la mujer le pertenece al hombre, que es todo un objeto del que puede disponer libremente, es la base de todo y esta mentalidad la tenemos que ir cambiando. Pero esto no es un cambio rápido, es un cambio de estructura que toma tiempo. Por eso es tan importante el tema de la prevención, a todo nivel , no solo de los casos que están siendo vistos en este momento, sino de los casos futuros para que no sucedan”, precisó.

Por otro lado, María Mendieta explicó que para poder terminar con este problema y así vivir una realidad más segura, debemos trabajar desde los menores de la casa, enseñándoles la igualdad y el respeto por los demás.

“Debemos trabajar con la familia, con los hombres, con las niñas y niños desde los hogares con igualdad. Porque eso es lo único que va a permitir que eliminemos la violencia contra la mujer, porque esto se debe hacer desde la sociedad, el estado debe manejar esto y toda la sociedad debe estar involucrada, y como no también los medios de comunicación, porque estamos hablando de cambiar un pensamiento, una forma de ver la vida y esto significa llevar el mensaje diariamente, y quién mejor que ustedes para transmitir esos mensajes“, comentó.

El último caso de abuso sexual fue en Cusco, sobre una obstetra que luego de ser ultrajada en una reunión, la víctima tuvo que viajar seis horas por vía fluvial para poder efectuar la denuncia, es un duro vía crucis buscar en el país la justicia.

“Es cierto que en los lugares más alejados los servicios no están presentes, por eso es tan importante ampliar la cobertura. Los centro de Emergencia Mujer que funcionan en la comisaría es una medida muy buena y está dando resultados, pero tienen que haber más. Las comisarías tiene que estar capacitadas para poder atender a estar mujeres, hemos visto en muchísimos casos que van a denunciar y no le toman la denuncia, porque muchas veces dentro de la policía hay agresores o piensan que está bien que se les maltrate”, indicó Mendieta.

