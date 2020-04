Ana Jara sobre Patricio Parodi: “Necesita ayuda, no se da cuenta que normaliza la violencia contra la mujer”

La expresidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, pidió no normalizar la violencia contra la mujer, tras ver un video de Tik Tok grabado por el chico reality Patricio Parodi, donde le revienta dos huevos en la cabeza de su pareja, la modelo Flavia Laos.

“¡¡Por favor, NO normalicemos la violencia contra la mujer!! Esto no tiene nada de gracioso, ¿qué le pasa a este señor? Las personas, sobre todo jóvenes que siguen a estos personajes de farándula deben saber que esto NO solo es una falta de respeto, es AGRESIÓN y deben rechazarla”, expresó Jara a través de su cuenta en Twitter.

Ante este comentario, Parodi respondió de manera irrespetuosa: “¿Enserio fuiste ex ministra de la mujer? Jajaja, ¿tan bajo hemos caído? Mejor preocúpate por LOS VERDADEROS CASOS DE VIOLENCIA y deja de causar polémica por una broma de Tik Tok. Que tengas un buen día y dios te bendiga”.

Decenas de usuarios expresaron su indignación ante la actitud de Parodi y respaldaron a Ana Jara, quien agradeció las muestras de apoyo. “El joven necesita ayuda, no se da cuenta que normaliza la violencia contra la mujer”, alertó la exministra.