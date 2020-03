Ana Jara sobre asesino de ‘Camilita’: “8 años es una burla para su memoria”

¡Se necesitan penas más severas! La ex ministra de la Mujer, Ana Jara, se pronunció sobre la detención del asesino de ‘Camilita’, quien tras su captura y posterior confesión del crimen será recluido en los próximos días en Maranguita, al tratarse de un menor de edad. Su edad, según Jara, haría que el asesino solo reciba como máximo una pena de 8 años, pero también cabeza la posibilidad que un juez determine que solo permanezca detenido hasta los 18 años.

“Yo creo que para determinados delitos como sicariato, parricidio y violación seguido de muerte debe toda persona a partir de los 16 años afrontar la justicia como cualquier adulto o bien les agrandas las penas, pero 8 años es una burla para la memoria de Camilita y es una burla para los deudos para alguien que ha perpetrado un delito que ha polarizado al país. Hay una gran posibilidad de que salga libre dentro de poco, 8 años como máximo, el juzgador podría ponerle una pena hasta los 18 años, en dos años podría salir a las calles”, dijo en diálogo con Manuel Rosas y Giovanna Díaz, en Exitosa.

En este sentido, Ana Jara señaló que el comportamiento de este asesino da muestra que era perfectamente consciente del crimen que cometía: “la gente ve a estos menores de edad como inimputables porque no tienen la suficiente madurez para discernir entre los bueno y lo malo, pero alguien que rapta, que viola, que asesina y que quiere borrar las evidencias de su crimen y huye a la acción de la justicia está plenamente consciente de que ha cometido un delito. Nadie puede decir que no sabía, pobrecito y que no mide el alcance de sus actos”.

EL ASESINATO DE ‘CAMILITA’

El hallazgo ocurrió la tarde de este domingo 1 de marzo luego de casi ocho horas de búsqueda. El cadáver de ‘Camilita’ fue hallado dentro de un costal en la zona conocida como La Mina, en el distrito de Independencia. El cuerpo presentaba lesiones y signos de asfixia.

De acuerdo con la información brindada por la institución, el secuestro ocurrió cuando la madre de la menor, Mirella Alexandra Huamán Santiago (22), dejó a la niña y su hermana bajo el cuidado de su sobrina de 9 años de edad. Las pequeñas habrían salido del inmueble, ubicado en el asentamiento humano Bellavista II, con el objetivo de encontrar a su madre. En el camino se encontraron con un hombre que les ofreció su ayuda.

Las cámaras de seguridad captaron cuando el sujeto, tras conversar, empezó a caminar junto a las dos menores. Sin embargo, de un momento a otro, el hombre se adelantó y empezó a correr en dirección contraria a las menores, llevándose a la menor con dirección desconocida.