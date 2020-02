Ampuero dice que aún se puede embargar bienes de Odebrecht

La exprocuradora Katherine Ampuero, señaló que la Fiscalía puede embargar los bienes que tiene Odebrecht en nuestro país, en caso el Ministerio Público incluya en el caso del Gasoducto Sur a los exdirectivos brasileños.

“Si pasan a condición de investigados, puede hacerse posible el embargo de los bienes de Odebrecht que aún quedan en el país. Si bien es cierto, ya vendieron su principal activo que era la hidroeléctrica Chaglla, todavía queda el proyecto Olmos, 25% de Rutas de Lima, las carreteras de IIRSA Sur en los tramos dos y tres. Todos eso aún se puede embargar”, precisó a diario Exitosa.

Asimismo, recordó que durante su gestión en la procuraduría, los exdirectivos de Odebrecht y la misma empresa brasileña como persona jurídica estaban en calidad de investigados. Sin embargo, cambiaron a la condición de testigos cuando aceptaron un grado de culpabilidad en malos manejos en el gasoducto.

“Si el gasoducto no está en el acuerdo de colaboración eficaz no tendrían por qué cambiar de investigados a testigos. Lamentablemente, la Procuraduría no impugnó”, dijo la exprocuradora.