Ampuero sobre mensaje a la Nación de Castillo: “Fue un insulto a la lucha contra la corrupción y el trabajo de la Fiscalía”

La exprocuradora, Katherine Ampuero, se pronunció acerca del mensaje a la Nación brindado por el presidente de la República, Pedro Castillo, en el hemiciclo del Congreso, en el marco de la celebración de los 201 años de la Independencia del Perú.

A través de sus redes sociales, la abogada fue muy crítica con el pronunciamiento presidencial, indicando que fue “un insulto” hacia la lucha contra la corrupción que sostiene el país desde hace años, dentro de la política, además de señalarlo como una ofensa hacia el trabajo del Ministerio Público, quienes siguen investigando sobre las denuncias sobre presuntos actos ilícitos que lo involucran, tanto al jefe de Estado como a su entorno.

“Discurso del presidente Pedro Castillo fue un insulto a lucha contra la corrupción y a trabajo que viene realizando Fiscalía. En este punto no cabe admitir errores porque lo que existe es abundante evidencia que lo vinculan a él y a su entorno más cercano con la comisión de delitos”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Al igual que la exprocuradora, muchas personalidades políticas y judiciales criticaron el mensaje del presidente Pedro Castillo, sobre todo indicando que no hizo una mención directa sobre las acusaciones en su contra, ni tampoco el pedir al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, ni a su sobrino, Fray Vásquez, a que se entreguen a la justicia.

