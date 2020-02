Ampuero: “Sí hay evidencias para que Kenji llegue a ser condenado a prisión”

La exprocuradora Katherine Ampuero consideró que en el caso de la acusación fiscal contra Kenji Fujimori por el caso ‘Mamanivideos’, sí existen “medios probatorios suficientes” para que llegue a ser condenado a los 12 años de prisión que solicita el Ministerio Público por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

“La acusación de la fiscal Bersabeth Revilla ya ha sido formulada. Lo cierto es que, en el transcurso de la investigación, se han revelado elementos graves. De hecho, sí están los medios probatorios suficientes para una probable condena”, dijo Ampuero.

La exdefensora del Estado recordó los hechos por los cuales la Fiscalía pide prisión para el menor de los Fujimori. “Se le acusa de cohecho. Eso es porque el señor Kenji ofreció a los congresistas obras en sus regiones, a cambio de votos, y todo para evitar la vacancia del presidente Kuczynski. Ahí nacieron los famosos ‘Avengers’, que votaron en contra”, señaló.

Y agregó: “Además, se le acusa de tráfico de influencias. Y eso está probado: utilizó influencias para lograr beneficios de parte de funcionarios públicos, como ministros y el propio PPK, para obtener obras”.

Para Ampuero, en este caso hubo un arreglo en pro de lograr votos para la no vacancia. “Lo que se dio fue una negociación. Eso está evidenciado. Se negoció con PPK y la gente de su entorno, con ministros como Bruno Giuffra. Hubo un trato: voto a cambio de obras en sus regiones”, comentó.

En ese sentido, dijo que le parece muy extraño que “se hayan olvidado de Giuffra”. Refirió que “la prensa no habla de él o la acusación lo omite. No entiendo. Es un absurdo que no esté incluido”.

“La negociación quedó evidenciada en los llamados ‘Mamanivideos’. Ahí se confirma el delito de cohecho activo. Hay conversaciones, como la del ministro Giuffra, que ofrece beneficios. De ahí surge la famosa frase ‘cómo es la nuez’”, acotó.

También dijo que este caso complica mucho a Kenji Fujimori y es distinto al que se le sigue por lavado de activos por el tema Limasa, “porque acá ya hay una acusación formal en su contra”.

“Debido a eso, en este caso sí habrá una respuesta más rápida del Poder Judicial para una sentencia y prisión efectiva”, remarcó.

Asimismo, explicó que en la audiencia programada para el 9 de marzo habrá un control de acusación. “Se debatirán los medios probatorios de la Fiscalía y la defensa. Es una comparecencia”, sostuvo.

“Después de la acusación, viene el juicio oral, que Kenji Fujimori lo llevará en libertad, pero el fiscal puede pedir impedimento de salida del país. Ahí se debate, se evalúa, y luego surge la condena”, sentenció.