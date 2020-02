Ampuero: “La empresa Odebrecht siempre buscó burlarse de los peruanos”

Ante la demanda interpuesta por la empresa brasileña contra el Estado peruano, la exprocuradora Katherine Ampuero comentó que no nos debería sorprender la actuación de la Odebrecht. Dijo que esta empresa estaba esperando cerrar el acuerdo de colaboración eficaz y así obtener una sentencia de colaboración eficaz, para luego demandar y seguir burlándose de todos los peruanos.

En diálogo con diario Exitosa, Katherine Ampuero, dijo que el tiempo le ha dado la razón a todos aquellos, incluyéndose, que estuvo en contra de parte del acuerdo y le resulta ilógico que nuestras autoridades que tuvieron a cargo la negociación se encuentren sorprendidos de la demanda.

“Obviamente, de manera legal o jurídicamente es posible lo que acaba de hacer esta empresa corrupta porque en la sentencia a la empresa no la obligaron, es más el procurador Jorge Ramírez ni siquiera se sentó a negociar la renuncia a sus pretensiones indemnizatorias vía arbitraje internacional o vía cualquier otro proceso. El procurador no lo solicitó, no lo pidió en defensa del Estado, mientras que la empresa exigió de todo y todo le dieron”, afirmó.

Explicó que este escenario era de esperarse y más aún antes de la firma del acuerdo “porque se tenía conocimiento de que ellos habían solicitado el trato directo con el Ministerio de Justicia y al ser un trato extrajudicial, es el camino previo a la presentación de una demanda”.

Respecto al próximo paso que deberá hacer el Estado, señala que deberá contratar un bufete de abogados que defienda los intereses ante el Ciadi.

Lecciones

Ampuero indicó que el cuestionamiento que se le debe hacer al procurador Jorge Ramírez, es por haber otorgado tantos beneficios a Odebrecht, incluso la devolución de los 524 millones de Chaglla y no negociar la renuncia a sus pretensiones indemnizatorias ante arbitrajes internacionales.

Señala que esto debe quedar como lección al procurador para que mejore su negociación ahora que le toca negociar con la empresa corrupta Graña y Montero para que no vuelva a cometer las mismas torpezas que ha cometido con Odebrecht y espero que esta vez sí negocie porque la estrategia es la misma, cerrar el acuerdo de colaboración para luego demandarnos en el Ciadi.

DATO

Causa sorpresa que ante lo ocurrido, el presidente Martín Vizcarra no dé las razones técnicas y jurídicas porque no han activado hasta la fecha la cláusula anticorrupción, tomando en cuenta que fue el diario La Posta de Ecuador quien dio a conocer los codinomes y los montos de coimas que se habían pagado en el Gasoducto Sur.

Economista Manuel Romero Caro: A diferencia de GyM, brasileña no retrocederá

El economista Manuel Romero Caro, experto en el caso Lava Jato, aseguró que a diferencia de Graña y Montero, la constructora brasileña no retrocederá en su demanda al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por el paralizado proyecto Gasoducto Sur.

“Aunque algunos podrían interpretar que sería como la demanda de Graña y Montero, que pocos días después se retiró por haber suscrito un Acuerdo con la Fiscalía, Odebrecht no retrocedería”, señaló.

Para el también exministro de Industria, la firma carioca no se echará para atrás, alegando que se escuda en que sus acreedores en este megaproyecto lo están obligando.

“Odebrecht no retrocedería en su demanda porque se escuda en que los acreedores lo obligan a hacerlo. De no haber un cambio en alguna de las dos partes, sería el fin de la luna de miel entre Odebrecht y el equipo del fiscal Vela, que los complacieron en todo”, resaltó.

En ese sentido, Romero sostuvo que si Odebrecht no retrocede en su demanda al Perú, la Fiscalía debe hacer lo mismo contra esta empresa y los exdirectivos de la constructora.

‘Vitocho’ dice que demanda de constructora es un ‘escándalo’

El acciopopulista Víctor García Belaunde, definió como un ‘escándalo’ la demanda de 1,200 millones de dólares interpuesta por la empresa brasileña Odebrecht contra el Estado peruano, por haber resuelto el contrato del Gasoducto Sur.

Señaló que esto ya habría sido advertido porque no se negocia con manos vacías con criminales mundiales. “Odebrecht nos demandó por $1200 millones por qué resolvimos el contrato de GSP por intereses personales”. Esperó recibir el cheque de S/ 524 millones de Chaglla. Es una puñalada por la espalda”, escribió en sus redes sociales.

Fernando Rospigliosi: “Es el resultado de la política de Vizcarra y sus fiscales”

El político Fernando Rospigliosi expresó su rechazo al accionar de la empresa brasileña Odebrecht que tras la entrega reciente de 524 millones de soles del proyecto Chaglla por parte del Estado peruano, inicie una demanda internacional por obra del Gasoducto Sur Peruano.

Fue a través de sus redes sociales que el exfuncionario de Estado cuestionara que la empresa corrupta y conocida por haber operado a nivel mundial a través de sobornos tenga la intención de recuperar un monto millonario por una empresa corrupta, entregada en el gobierno del expresidente Ollanta Humala. Ese es el resultado de la política de Vizcarra y sus fiscales”, afirmó.