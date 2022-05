Ampuero: Independiente de los audios de Villaverde, hay mucha evidencia que vincula a Castillo

En diálogo con Exitosa, Katherine Ampuero, exprocuradora anticorrupción, se refirió a los recientes audios que pertenecerían a Zamir Villaverde y Bruno Pacheco, e indicó que a raíz de estos, mucha gente estaría interesada en que el exsecretario general de Palacio continúe en la clandestinidad. Además, cuestionó la decisión de la Fiscalía de la Nación de no investigar al presidente Pedro Castillo.

Ampuero señaló que los audios tienen que someterse a las pericias correspondientes y que hay que darle el mismo trato que se le ha dado a los audios revelados por aspirantes a un proceso de colaboración eficaz.

“(Los audios) Estarían corroborando la participación de Bruno Pacheco en actos de corrupción, hablamos de entregas de dinero y además confirma que Pacheco, hombre de confianza del presidente Castillo, tiene información relevante. Ahora es prófugo de la justicia. Hay muchas personas interesadas en que Pacheco no aparezca y que se mantengan en la clandestinidad. Por eso, él se da el lujo de mandarles mensajes a quienes estarían involucrados en actos de corrupción. Él da a entender que su silencio tiene un precio”, señaló.

También se refirió al accionar de la fiscalía en este caso e indicó que desde el primer indicio, se debió tomar medidas necesarias y dictar detención preliminar conta Bruno Pacheco, quien ahora se encuentra prófugo.

SOBRE VILLAVERDE

La exprocuradura también se refirió a las serias acusaciones verbales que ha realizado el empresario Zamir Villaverde desde el centro penitenciario Ancón I. Según señaló, estas tendrían una ‘connotación política’ y precisó que la fiscalía debió actuar con más celeridad para dar con la verdad.

“Él ha declarado ante la comisión de fiscalización del Congreso, cuando el escenario para dar esta información es a la fiscalía que está investigándolo por el tema del puente Tarata. Quien le va a dar beneficios por la información que brinde es la fiscalía, no el Congreso”, precisó.

Incluso, señaló que se estaría jugando con la información, puesto que esta se está dando a conocer solo por partes. “Villaverde está jugando políticamente, causando zozobra con la información, pues lo que dice involucra al presidente […] Esta información y los medios probatorios que vaya a brindar tienen que ser tomados en cuenta por la fiscalía”, acotó.

En esa línea, Ampuero recalcó que una vez que Villaverde brindó las declaraciones por primera vez a la comisión de Fiscalización, la fiscalía debió acudir al penal Ancón I y exigirle los medios probatorios que él dice tener.

PEDRO CASTILLO Y AUDIOS

Ampuero fue clara en precisar que independiente a la presentación de los recientes audios, hay “mucha evidencia” que sindica al jefe de Estado. Incluso, cuestionó a la anterior y al actual fiscal de la Nación por no continuar con las investigaciones contra Pedro Castillo.

“Independiente a los audios de Zamir Villaverde, hay mucha evidencia que vincula al presidente de la República. Es por eso que la exfiscal de la Nación, frente a la evidencia, abrió investigación contra el jefe de Estado, pero inexplicablemente suspendió la misma. El actual fiscal de la Nación decidió continuar con esa posición negativa en la lucha contra la corrupción”, indicó.

Ampuero señaló que si un fiscal abre una investigación preliminar es obvio que es para realizar actos de investigación y no tiene sentido suspenderlos. “El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, frente a las declaraciones de Karelim López (sobre la organización criminal en Palacio que presuntamente lidera Pedro Castillo) abrió acertadamente investigación a los congresistas ‘niños’ y al exministro Silva, pero no hace lo mismo con Castillo. Se investiga a los integrantes, pero no al presunto cabecilla”, concluyó.

