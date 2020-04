AMPE saluda transferencia de presupuesto por parte del Gobierno para municipalidades

La Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), en reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros, acordaron la transferencia extraordinaria de recursos económicos para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales como la limpieza, recojo de residuos sólidos, seguridad y fiscalización a los mercados asegurando su abastecimiento, limpieza y aforo reducido. Así lo informó el presidente de la AMPE, Álvaro Paz de la Barra.

De esta manera, la Presidencia del Consejo de Ministros se comprometió a realizar dicha transferencia mes por mes desde mayo. Esta será segmentada en base a las distintas realidades locales. Mediante medios electrónicos, habilitarán dentro del más breve plazo una plataforma para que las 1874 municipalidades puedan registrar información sobre sus planillas y gastos corrientes.

Luego, el Ministerio de Economía y Finanzas hará un consolidado de estado de necesidades, para emitir en los próximos días una fórmula legal y financiera para destinar los mencionados recursos.

Asimismo, se logró extender el programa Reactiva Perú a los gobiernos locales, a fin de que el gobierno central garantice sus préstamos a tres años, con un año de periodo de gracia, viabilidad de usar un porcentaje del canon o incrementar el Foncomun para cubrir el déficit de gasto corriente, considerar la redistribución del impuesto al rodaje; y, una transferencia extraordinaria de recursos.

Respecto al uso del canon para cubrir el déficit de gasto corriente, el gobierno central consideró que este no era el mejor mecanismo puesto que no todos los gobiernos locales lo reciben, por ende, de usarse habría un trato diferenciado en desmedro de determinadas municipalidades. Sobre el Foncomun, de igual manera, expresaron que no sería una opción viable puesto que, al estar compuesto, en parte, del 2% del IGV, este se ha visto reducido por la baja en el consumo durante el Estado de Emergencia.

En cuanto a la distribución del impuesto al rodaje, se comprometieron a analizar con detenimiento la propuesta de la AMPE para que el monto recaudado constituya ingresos propios, a razón de 80% para la municipalidad distrital y 20% para la municipalidad provincial, siendo destinados al mejoramiento de las vías urbanas a cargo de cada municipalidad, o en este caso, como salvataje financiero.

#URGENTE

Ampe se reunió con el Presidente de Consejo de Ministros, con la finalidad de tratar medidas de salvataje financiero para los gobiernos locales. PCM acordó realizar una transferencia extraordinaria de recursos para los municipios.@noticiAmerica @RPPNoticias pic.twitter.com/9OHXsdbE99 — AMPE Perú (@PeruAmpe) April 14, 2020