Amoretti: “Keiko no debe estar ni un minuto más en la cárcel”

Para el abogado penalista Mario Amoretti, la solicitud de prisión preventiva de 18 meses con dos días solicitado por la Fiscalía contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no debería prosperar en la instancia del juzgado de investigación preparatoria, “pues no hay elementos ni nada que acrediten” el tema de lavado de activos por el que se le sindica y que la mantuvo detenida en el penal anexo de mujeres de Chorrillos hasta noviembre del año pasado.

“Keiko Fujimori no debería estar ni un minuto más en la cárcel. No hay posibilidad de fuga, no hay riesgo procesal. Creo yo que el pedido de 18 meses es una enmienda del fiscal Pérez pues si pide más tiempo sería un exceso”, aseguró en entrevista con diario Exitosa.

“Para mí, el pedido de prisión preventiva no se va a dar. Y sobre el anuncio de que en dos meses habrá una acusación para inicio de juicio oral, bueno, eso se viene escuchando decir a los fiscales hace tiempo. Yo creo que el pedido no se debe dar porque ahora los fiscales todo ven organización criminal”, finalizó el hombre de leyes.