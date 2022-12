Américo Gonza dispuesto a levantar su secreto de comunicaciones tras ser involucrado en caso de ascensos irregulares

En diálogo con Exitosa, el congresista Américo Gonza (Perú Libre) negó formar parte de la presunta red criminal que captaba a oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas (FF.AA.) para ascenderlos de manera irregular. No obstante, reconoció que sí se comunicó con el excomandante general Javier Gallardo, quien fue detenido ayer martes por este mismo caso.

“Con [Javier Gallardo] sí he hablado, yo he ido a visitarlo a su despacho, previa miente pidiéndole una cita formalmente con oficio, y lo puedo demostrar, para informarle sobre la problemática de inseguridad que se vive en mi región, pero que haya tomado injerencia para llevar estos sobornos, lo rechazo totalmente. Con el general Gallardo sí recuerdo que he tenido comunicación, pero nunca por estos temas“, señaló.

El parlamentario aseguró que está dispuesto a entregar su teléfono y que le levanten su secreto de las comunicaciones. Aseguró que no conoce a los coroneles investigados. “A todos los personajes que están investigados no los conozco ni siquiera de vista, no tengo sus teléfonos. No tengo relación con estas personas, nunca la he tenido“, agregó.

Sobre la presunta reunión que tuvo en el despacho presidencial con Pedro Castillo y Javier Gallardo, un mes antes que este último sea nombrado como comandante general, señaló que fue producto de “una coincidencia”.

“Yo expliqué que fue una coincidencia. En la sala de espera, en el registro, nos encontramos con muchas personas mientras esperamos que se libere la agenda del presidente”, justificó.

Según el Ministerio Público, esta presunta red estaba liderada por el expresidente Pedro Castillo, en coordinación con el excomandante general PNP Javier Gallardo. Entre los coordinadores estarían Bruno Pacheco, el congresista Américo Gonza, el brigadier PNP Jorge Tarrillo, escolta y amigo de Pedro Castillo, y el exministro de Defensa Walter Ayala.

