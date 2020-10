Amado Enco: “No hay ningún impedimento para investigar al presidente Vizcarra”

En diálogo con Exitosa, el procurador anticorrupción Amado Enco, aseguró que la Constitución no prohíbe investigar al presidente de la República, Martín Vizcarra, por el caso ‘Richard Swing’ y ‘Obrainsa’.



“Jurídicamente no hay ninguna imposibilidad, ni prohibición para que se lleve a cabo una investigación preliminar. El argumento que sostiene la fiscal de la Nación es en base a datos históricos que nunca se ha hecho algo similar contra un jefe de Estado […]. Eso en Derecho no tiene cabida; la ley no impide investigar, en este caso no hay ningún impedimento para investigar [a Vizcarra] por el caso Richard Swing o el caso Obrainsa”, aseveró.

En ese sentido, el procurador sostuvo que las informaciones que brindó el aspirante a colaborador eficaz sobre la presunta coima que habría recibido Martín Vizcarra de parte de Obrainsa, cuando era gobernador de Moquegua, justificarían el inicio de una investigación preliminar contra el mandatario.

“Lo que se expuso ayer en un diario nacional es sumamente relevante desde un punto de vista penal, da cuenta de hechos muy graves. No solamente estaríamos ante posibles delitos de corrupción, sino incluso de presunto lavado de activos […] Esta información aporta elementos suficientes que justificarían el inicio de una investigación preliminar contra el jefe de Estado”, reiteró en diálogo con Karina Novoa y Nicolás Lúcar.

En ese contexto, Enco sostuvo que el aspirante a colaborador eficaz sería una persona con una posición importante, debido a la calidad de información sustentada que – hasta el momento – ha entregado y que complicaría al presidente en instancias jurídicas y políticas.

“No solo se trata de la versión de un aspirante a colaborador eficaz que por la calidad de la información no sería cualquier persona, sino alguien en posición importante con capacidad de acceso a la información sumamente útil para los intereses de la investigación que realiza el Ministerio Público”, puntualizó.

